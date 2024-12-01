Тюменцев приглашают на форум "Робототехника, интеллект машин и механизмов"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Робототехника, интеллект машин и механизмов" пройдет в Финансовом университете при правительстве России (Ленинградский проспект, 49/2) 7 февраля 2025 г. На нем обсудят создание Евразийской технологической платформы "Робототехника", сообщает Минпромторг РФ.

В программе мероприятия: реализация федерального проекта по развитию промробототехники, экономика роботизации и развитие кадрового потенциала отрасли, система интеллектуального управления и программирования.

Участники смогут: установить деловые контакты, познакомиться с ключевыми фигурами рынка, найти решения для роботизации своих производств, обсудить меры господдержки, ознакомиться с экспозицией — увидеть "Атлас робототехники" и первый отраслевой маркетплейс.

Регистрация на форум по ссылке.