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Более 300 человек из числа семей участников СВО поздравили с Новым годом в Тюменском районе

Общество, 17:01 24 декабря 2024

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Семьи участников СВО поздравили с наступающим Новым годом в Тюменском районе. Более 300 тюменцев посмотрели спектакль во Дворце культуры "Железнодорожник", сообщает администрация муниципалитета.

Выступили для детей и их родителей артисты Серовского театра драмы им. А. П. Чехова. Семьям показали музыкальную сказку "В королевстве кривых зеркал" и интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой. После этого детям выдали сладкие подарки. По желанию ребята рассказывали стихи и делились заветными мечтами.

Мероприятие организовали при содействии председателя Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Ирины Быковской и главы Тюменского района Ольги Зиминой.

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# Новый год , семьи , спецоперация

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