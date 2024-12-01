Более 300 человек из числа семей участников СВО поздравили с Новым годом в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Семьи участников СВО поздравили с наступающим Новым годом в Тюменском районе. Более 300 тюменцев посмотрели спектакль во Дворце культуры "Железнодорожник", сообщает администрация муниципалитета.

Выступили для детей и их родителей артисты Серовского театра драмы им. А. П. Чехова. Семьям показали музыкальную сказку "В королевстве кривых зеркал" и интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой. После этого детям выдали сладкие подарки. По желанию ребята рассказывали стихи и делились заветными мечтами.

Мероприятие организовали при содействии председателя Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Ирины Быковской и главы Тюменского района Ольги Зиминой.