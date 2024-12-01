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Карантинную фитосанитарную зону установили в Упоровском лесничестве

Общество, 17:56 24 декабря 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Карантинную фитосанитарную зону установили в лесах Емуртлинского сельского поселения упоровского лесничества. В хвойных обнаружили вредителя – малого черного усача. Площадь, на которой действуют ограничения, — 12 тыс. 250 га, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Для предотвращения распространяя насекомого на территории реализуют программы ликвидации и локализации очагов карантинных объектов. Вывезти продукцию деревообработки из фитосанитарной зоны можно только при наличии карантинного сертификата в форме электронного документа.

Программа локализации очагов карантинных объектов и ликвидации популяции карантинных объектов усачей рода Monochamus размещена здесь.

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