Комфорт и тепло: как газификация меняет нашу жизнь

| Фото: предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Программа газификации и догазификация являются важными инструментами для улучшения качества жизни населения и повышения энергоэффективности региона. Строятся новые сети, подключаются к сетям газораспределения отдаленные населенные пункты и промышленные объекты. Об этом и многом другом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор управляющей организации "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Когда стартовала программа догазификации в Тюменской области? Какие планы связаны с ее реализацией в 2025 году?

- Догазификация стартовала в 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина. На 24 декабря жителями региона подана почти 31 тысяча заявок, заключено 25 225 договоров на догазификацию, из них исполнено до границ участков 22 461, что составляет 89%.

На территории Тюменской области созданы уникальные условия для газификации домовладений, перечень льготных категорий расширен до 49, постоянно повышается сумма субсидии. Сейчас она составляет 156 тысяч рублей. Согласно программы, газопровод до границ участка прокладывается бесплатно для собственника. Суммы субсидии, как правило, хватает для проведения работ внутри участка и покупки газового оборудования.

Самый простой и самый важный вопрос, что надо сделать, чтобы подключить дом к газу?

- Для удобства будущих потребителей газа создан портал единого оператора газификации, где можно ознакомиться с перечнем необходимых документов для участия в программе и подать заявку. Также заявки принимаются на сайте нашей компании, в МФЦ и на Госуслугах. Клиенты, посетившие офисы очно, могут в Едином окне воспользоваться услугой Комплексный договор, по которому наша компания выполнит все работы: строительство сетей внутри участка, установка и монтаж газового оборудования, заключение договоров на поставку газа и ТО ВДГО и пуск газа. Наши специалисты помогут зарегистрироваться в личном кабинете абонента для дальнейшей оплаты за потребленный газ. Все эти услуги и сервисы значительно экономят время заявителя и помогают ускорить подключение к газу.

Вместе с тем, компания реализует Программу газификации Тюменской области 2019-2028. Каких результатов удалось достичь в этом направлении?

- В 2024 году мы проложили более 120 километров газопроводов в регионе, газифицировали 22 населенных пункта. Возможность подключить свои дома к сетям газораспределения получили более 1700 собственников домовладений. Особое внимание уделяем газификации социальных объектов – школам, детским садам, фельдшерско-акушерским пунктам. В этом году в Тюмени подключена школа в районе улиц Ненецкой и Ишимской, детсад-школу в поселке Московском и санаторий "Радужный" в Тобольском районе.

Создается ли в регионе инфраструктура сетей газораспределения для промышленных объектов, инвестиционных площадок?

- Повысить инвестиционную привлекательность Тюменской области – общая задача Правительства региона и всех ресурсоснабжающих организаций. Особое внимание уделяется предприятиям в индустриальных и технологических парках. Мы максимально содействуем инвесторам в подключении объектов к газу. Не так давно выполнили техническое присоединение к газораспределительным сетям нового корпуса завода по производству уникальных медицинских изделий одноразового применения. Запущен и подключен к газу крупный логистический центр федерального маркетплейса До конца года планируем подключить лесной селекционно-семеноводческий центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой в Тюменском районе.

Интервью выходит в преддверии новогодних праздников, что вы пожелаете жителям Тюменской области и вашим абонентам?

- Конечно, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мирного неба! Обязательно соблюдать правила безопасного использования газа в быту и проводить ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Потребителям настоятельно рекомендую своевременно заключить договор на ТО ВДГО. Согласно законодательства проверять работоспособность оборудования необходимо раз в год. Сделать это могут только сотрудники специализированной организации. Призываю жителей большой Тюменской области уделить время и обеспечить доступ специалистов для проверки оборудования. Ведь речь идет о безопасности не только самого потребителя, но также его близких и соседей.

Оксана Корнеенкова