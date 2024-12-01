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Подарки в рамках "Елки желаний" получили более 200 юных тюменцев

Общество, 20:25 24 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Подарки в рамках акции "Елка желаний" получили более 200 детей из Тюменской области. Жители региона принимают участие в проекте и осуществляют новогодние мечты ребят каждый день.

Накануне к акции присоединились члены Общественной палаты Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.

Проект "Елка желаний" реализует всероссийское "Движение первых".

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# Елка желаний

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