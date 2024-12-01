Подарки в рамках "Елки желаний" получили более 200 юных тюменцев
Общество, 20:25 24 декабря 2024
| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия
Подарки в рамках акции "Елка желаний" получили более 200 детей из Тюменской области. Жители региона принимают участие в проекте и осуществляют новогодние мечты ребят каждый день.
Накануне к акции присоединились члены Общественной палаты Тюменской области, сообщает инфоцентр правительства региона.
Проект "Елка желаний" реализует всероссийское "Движение первых".