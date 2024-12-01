Тюменцам рассказали, как мошенники толкают своих жертв на диверсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О схемах, с помощью которых неизвестные толкают к совершению противоправных действий, рассказали в УМВД по Тюменской области. Посягательства на социальные объекты зарегистрированы за последние несколько дней в ряде регионов. В Тобольске школьники, поддавшись на манипуляции неизвестных, совершили поджог на железной дороге.

Как правило, злоумышленники используют две схемы для того, чтобы подтолкнуть граждан к деструктивным действиям. В первой у потерпевшего похищают имеющиеся и кредитные средства. Затем с человеком связываются и заявляют, что вернут деньги за выполнение определенных требований.

По второй схеме преступники в мессенджере или социальных сетях связываются с потерпевшим и за вознаграждение предлагают совершить какое-либо деструктивное действие.

В обоих случаях обманутую жертву ждёт уголовное дело и риск получить существенный тюремный срок, подчеркнули в УМВД региона. Важно понимать, что вне зависимости от того, соглашается человек выполнять требование мошенников или нет, обратно похищенные деньги или вознаграждение он не получит.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, незамедлительно прерывайте разговор, если собеседник просит назвать какие либо конфиденциальные данные или перевести деньги на указанный счёт. Не выполняйте требований совершить деструктивные действие и незамедлительно сообщайте в полицию, если стали жертвой мошенников.