Водитель иномарки пострадала в аварии в Тюменском районе
Происшествия, 13:42 25 декабря 2024
| Фото: предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области
41-летняя водитель автомобиля "KIA Soul" пострадала в аварии на 21 км дороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова, по предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с КамАЗом.
У женщины диагностированы различные травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова