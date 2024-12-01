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Водитель иномарки пострадала в аварии в Тюменском районе

Происшествия, 13:42 25 декабря 2024

предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области | Фото: предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

41-летняя водитель автомобиля "KIA Soul" пострадала в аварии на 21 км дороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова, по предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с КамАЗом.

У женщины диагностированы различные травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

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Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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