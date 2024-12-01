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Виктор Квасов вручил подарок мальчику из Тюмени с "Елки желаний"

Общество, 17:11 25 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Время героев", военнослужащий СВО Виктор Квасов вручил подарок мальчику из Тюмени. Девятилетний Макар Лесков загадал сюрприз на сайте акции "Елка желаний" и с нетерпением ждал гостя.

"Выбрать подарок было несложно. Порадовало то, что у ребенка все есть, об этом очень заботятся родители. Дедом Морозом быть хорошо. Акция "Елка желаний" позволяет многим детям подарить радость. Это очень важно", - подчеркнул Виктор Квасов.

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Макар — инвалид с детства, рассказала его мама Елена. Несмотря на сложности со здоровьем, мальчик посещает уроки и развивающие занятия.

"Логопеды, психологи, нейропсихологи, репетиторы наполняют наши дни. Сегодня у нас выдался особый день — Виктор Квасов вручил Макару подарок, а дальше мы поедем на горки. Завершим вечер на даче", - поделилась Елена Лескова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она поблагодарила участника СВО за внимание и приятный сюрприз, помимо сладкого подарка и новых наушников, Виктор Квасов подарил Макару особый значок, изображающий боевой самолет, который состоит на вооружении армии России.

Макар в ответ прочитал стихотворение и рассказал, что очень любит кататься на велосипеде, а на даче у мальчика много друзей. Скоро каникулы, и он займется интересными делами.

Отметим, проект "Елка желаний" реализует Всероссийское "Движение первых". Уже более 200 детей Тюменской области получили подарки и сюрпризы. Жители региона исполняют новогодние мечты каждый день.

Оксана Корнеенкова

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# Елка желаний , поддержка , СВО

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