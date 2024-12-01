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В новогоднем кортеже жителям Тюмени показали технику флагманов российского машиностроения

Общество, 17:40 25 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Колонна тракторов, украшенных праздничной иллюминацией, проследовала по улицам Тюмени и не только подарила горожанам новогоднее настроение, но и представила технику флагманов российского машиностроения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник отдела механизации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Дмитрий Мартыненко.

Кортеж сельхозтехники проехал по центральной улице Республики в Тюмени вечером 25 декабря. Это поздравление жителям областного центра от регионального департамента агропромышленного комплекса.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это предприятие "Ростсельмаш" и компания "Тюменьагромаш", а также дилеры "Ростсельмаша", - добавил Дмитрий Мартыненко. - Техника ООО "Кировец 72" и Питерского тракторного завода".

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Сегодня эти машины представлены на всех полях Тюменской области, на них трудятся специалисты сельскохозяйственных предприятий региона. "На сегодняшний день - это надёжная и современная российская техника", - подчеркнул представитель департамента АПК.

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Тюменцы, не успевшие увидеть кортеж, могут посмотреть проезд техники 26 декабря.

Машины последуют от ул. Тимофея Кармацкого до Республики с 14 до 15 часов и от Республики, 129 до Республики, 296 в 21 час.

Александр Лабыкин, Николай Ступников

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# АПК , Новый год , сельхозтехника

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