В Тюмени начнут разрабатывать пищевые добавки для питания сельскохозяйственных птиц

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет стал участником инновационного проекта Западно-Сибирского Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, направленного на сохранение здоровья человека через питание. В проекте также участвуют ТМУ и ГАУ Северного Зауралья.

Перед специалистами индустриального будет стоять задача исследовать пищевую ценность и качественный состав мяса сельскохозяйственных птиц, производимых тюменскими птицефабриками, и разработать пищевые добавки для их питания, чтобы повысить его качество и экономическую эффективность.

Для этого у вуза есть все возможности. Действует лаборатория конструирования функциональных продуктов питания, где ученые вместе со студентами конструируют комплексные пищевые добавки для спортсменов, военнослужащих, для населения арктических регионов, профилактики хронических заболеваний, предназначенных для обогащения пищевых продуктов. Разрабатываются новые приправы, закваски, ферменты, кондитерские изделия, формирующие новые вкусы на основе уникального сибирского и арктического сырья.

Также для определения качества и безопасности продуктов, товаров и воды существует специализированная испытательная лаборатория. Современное оборудование позволяет оценить показатели безопасности питьевой воды, сточных, грунтовых вод, почвы, продуктов питания, строительных и отделочных материалов, тары и упаковки.

"Проект актуальный. Известно, что наше здоровье напрямую зависит от того, что мы едим. Уверен, что мясо курицы, индейки есть в рационе многих людей. Однако в условиях санкций затруднены поставки обогащенного корма для птиц, поэтому разработка полезных пищевых добавок для их питания, необходима, – говорит доктор технических наук, заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания Владимир Попов. - Отмечу, что для нас это новое направление работы, так как пищевые добавки мы обычно разрабатываем для питания человека, преимущественно в экстремальных условиях Арктики. Надеюсь, что большой опыт наших ученых станет решающим фактором в разработке пищевых добавок для питания птиц, и общими усилиями нам удастся добиться желаемых результатов".

Детали сотрудничества по стратегическому проекту участникам еще предстоит обсудить, сообщает пресс-служба ТИУ. Договоренности представителей научных коллективов будут закреплены межвузовским соглашением в 2025 году с подачей заявки на вхождение в ЗапСиб НОЦ мирового уровня.