В тобольской школе обновили спортивные залы

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Обновленный тренажерный и зал армейского рукопашного боя открыли в средней школе № 16 имени В.П. Неймышевав Тобольске. Капитальная модернизация проведена в рамках программы "Тобольск настоящий", реализуемой компанией СИБУР совместно с правительством Тюменской области, администрацией города.

"Это уникальный подарок школе от компании СИБУР. В кротчайшие сроки спортзалы были полностью оснащены самым современным и удобным оборудованием. Все продумано до мелочей. Помимо ребят, здесь могут заниматься их родители, а также учителя – это важно, когда взрослые своим примером показывают любовь к спортивному образу жизни и силу характера" -, отметил глава Тобольска Петр Вагин.

Корпус школы, в котором проведена реконструкция спортивной инфраструктуры, открыт пять лет назад - в декабре 2019 года в рамках комплексной программы развития городской инфраструктуры "Тобольск-2020". За последние два года, благодаря участию СИБУРа, в школе № 16 появились образовательные пространства "Химия в твоем рюкзаке", "Тобольск - город настоящих людей", а также созданы условия для занятий спортом в зимнее время года.

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

"Сегодняшнее событие — это подтверждение того, что мероприятия программ не заканчиваются сроком, который установлен на бумаге. Прогресс не стоит на месте, появляются новые современные технологии, в том числе и в спорте. Мы постоянно на связи с нашими коллегами, посещаем объекты образования, которые реализованы при поддержке СИБУРа. Эти полностью обновленные спортивные пространства будут способствовать еще более широкому развитию школьников, популяризации здорового образа жизни. Для нас как для предприятия, где востребованы инженерные специальности, очень важно, чтобы уже со школьного этапа ребята понимали, что развитие должно быть всесторонним. Ну и плюс спорт формирует характер и командный дух, а сплоченная команда и хороший результат – это одни из главных ценностей СИБУРа" - отметил директор по управлению персоналом "ЗапСибНефтехима" Андрей Белов.

Залы оснащены современным спортивным инвентарем. Всего было заменено и поставлено более 250 единиц: 15 новейших тренажеров, оборудование для отработки ударной техники, потолочные боксерские мешки, маты, перчатки, защита, борцовские шлемы и многое другое. Отдельно был разработан дизайн помещений, в котором использованы образы спортсменов и атрибутики с указанием, из какого полимера эти макеты изготовлены.

В капитальном ремонте активную поддержку оказали иностранные сотрудники подрядных организаций, занятых на строительстве проекта ДГП-2 в Тобольске, сообщили в пресс-службе "ЗапСибНефтехима".