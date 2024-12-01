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Тюменка Салтанат Исаева создает корпе с национальными мотивами

Общество, 12:27 28 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Национальные казахские атрибуты создает тюменская мастерица Салтанат Исаева. Она шьет корпе, представляющие собой одеяла и лоскутные подушки.

Ремеслом Салтанат Исаева занимается пятый год. Выставляет изделия на различных событиях, например, на Международном фестивале национальных культур "Мост дружбы".

Корпе Салтанат Исаева делает в нескольких видах. Есть и классические изделия, так и выполненные в 3D. Техника лоскутного шитья у казахов носит название курак. Вещи расстилают для гостей, родственников, когда они собираются. На одеялах и подушках можно увидеть бараний рог — символ богатства, жизненной силы. В приданом невесты обязательно должно быть шай-корпе.

"В каждой казахской семье должны быть такие национальные корпе. У нас принято сидеть за низким круглым столом. Все должны сидеть на корпе, которые символизируют богатство и гостеприимство", — поделилась мастерица.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

У Салтанат Исаевой есть отдельная коллекция для детей. Это одеяла и подушки, на которых изображены малыши с национальными атрибутами. Яркие картинки нарисовали и нанесли на велюр дизайнеры из Казахстана — Салтанат Исаева специально заказывала их. Такие корпе охотно берут на подарки девочкам и мальчикам. С помощью одеял малыши обучаются цветам, а самое главное, приучаются к культуре своего народа, считает их создатель.

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Делает Салтанат и другие атрибуты. Например, красочные подставки под бешбармак, чаши для обряда шашу, в ходе которого гостей осыпают сладостями, как благополучием.

"Меня знают многие в России, развиваю свое дело, принимаю заказы на дому. У меня своя мастерская, где я полностью занимаюсь казахскими национальными изделиями. Я получаю заказы из разных городов. Отправляла свои изделия в Казахстан", — добавила мастерица.

Инна Пахомова

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# Казахстан , мастера , национальности

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