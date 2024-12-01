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Бригады СУЭНКО переходят в режим повышенной готовности

Общество, 12:49 28 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В режиме повышенной готовности будут работать бригады СУЭНКО в праздничные дни, сообщает управление по коммуникациям предприятия.

Усиленное дежурство бригад организовано во всех подразделениях. Проверена работа оборудования. Транспорт и спецтехника находятся в исправном состоянии.

Также СУЭНКО располагает 39 передвижными дизельными электростанциями для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

С 30 декабря по 8 января 2025 года в Тюменской области не будут работать Центры обслуживания СУЭНКО. В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-86-72 или оставить сообщение в разделе "Сообщить о проблеме" на сайте suenco.ru.

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