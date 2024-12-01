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30 тысяч рублей получит пострадавшая от бродячей собаки школьница из Тюменского района

Происшествия, 17:42 28 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей заплатит управление ЖКХ администрации Тюменского района ребёнку, дважды пострадавшему из-за бездомной собаки, сообщает областная прокуратура.

Районное надзорное ведомство провело проверку после обращения жительницы с. Каскара. Установлено, что её семилетнюю дочь в марте и в мае покусала обака, свободно гуляющая по улицам села.

Девочке потребовалась медицинская помощь. Прокуратура через суд взыскала с в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

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# компенсация , нападение собаки

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