Капуста и картофель помогут тюменцам организовать вкусный и полезный стол в январе

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Зима – не повод забыть о здоровом питании и ограничить себя в витаминах и минералах. В январе в магазинах и на рынках можно найти овощи и зелень, которых вполне достаточно для приготовления вкусных блюд и поддержания иммунитета, сообщает Роспотребнадзор.

Продукты января, по оценке экспертов Роспотребнадзора, –, прежде всего, капуста: белокочанная, краснокочанная, брюссельская и цветная.

"Это одна из самых востребованных овощных культур в мире. Ее легко готовить, сочетать с разными продуктами, и, учитывая разнообразие сортов, нескучное меню на зиму вам обеспечено", — отмечено в сообщении.

А еще капуста очень полезна. Во всех перечисленных видах есть витамины группы B, много витамина С (от 67% до 133% суточной нормы), К и других биологически активных веществ: кремния, калия, марганца, магния.

Безусловно, при планировании зимнего рациона никак не обойтись без сытного картофеля, однако, если вам захочется разнообразия, его вполне можно заменить, например, топинамбуром или пастернаком. В интернете вы найдете массу рецептов с этими продуктами. Не забудьте про другие популярные корнеплоды: морковь, свеклу, репу, сельдерей, цикорий, рекомендуют эксперты.

Конечно, ни одна хозяйка не оставит в стороне репчатый лук. Существует много разных сортов, и все они немного отличаются вкусом и ароматом. Например, рыжеватый, как правило, острый, белый – более мягкий, красновато-коричневый – сладковатый. В луке много эфирных масел, придающих ему бактерицидные свойства.

В январе также доступен лук-порей, который полезен при нарушении пищеварения, повышенном давлении, артисте и подагре.

Сейчас самое время доставать заготовки: соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, кабачки, баклажаны, сладкий перец, чеснок. Все это прекрасно дополнит как повседневный, так и праздничный стол. Очень хорошо, если, помимо овощей, вы заготовили на зиму замороженную зелень: укроп, петрушку, базилик, сельдерей, кинзу, шпинат, щавель, хотя сейчас многие виды свежей зелени можно найти в магазине почти круглый год.