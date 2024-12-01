Как сэкономить на ж⁠/⁠д билетах, рассказали эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Какими предложениями от операторов могут воспользоваться жители Тюменской области, чтобы в путешествии сэкономить на поездках, рассказывают эксперты.

Тюменцы могут воспользоваться различными скидками, например, есть специальное предложение для пассажиров от 60 лет и старше, меньше можно заплатить при выкупе всех мест в купе, при покупке невозвратных билетов.

Сэкономить могут также пассажиры с детьми, многодетные семьи, инвалиды. Бонусы есть и для тех, кто путешествует в день своего рождения.

Отправляйтесь в путешествие в 20-х числах декабря или 2-3 января, когда спрос начнет падать. Оптимальные дни для поездок — вторник и среда, а также стоит обратить внимание на ночные и утренние рейсы, которые часто дешевле.

Не стоит забывать и о системе лояльности РЖД, которая позволяет накапливать бонусы за поездки, пишет КП-Тюмень.