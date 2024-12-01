Тюменская молодежь поделится итогами года в музыкальном клипе

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Видеоролик, посвященный итогам 2024 года для молодежи Тюменской области, появится в сети 31 декабря. Он передает главные идеи и настроение новогоднего проекта "По любви".

Главный герой — талантливый музыкант, который живет своей работой и окружен единомышленниками. В течение всего клипа он готовится к предстоящему концерту, вдохновляясь воспоминаниями и прогулками по городу, чтобы написать новую песню.

В качестве основной песни для ролика выбрали композицию "Тюмень зажигает звезды". Ее доработали тюменские музыканты специально для этого клипа. Трек написан на творческой лаборатории "Премьера" в 2023 году и стал одним из вариантов гимна делегации Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи. Песня отражает то, что Тюмень открывает перед молодежью множество возможностей для самореализации.

Видеоролик можно увидеть в сообществе ВКонтакте "Медиацентр | Тюмень", пишет Moi-portal.ru.