Около ста жителей Тюменской области наградил Владимир Путин в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Порядка ста жителей Тюменской области наградил медалями, почетными званиями и грамотами президент России Владимир Путин в 2024 году. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В их числе медалями "За заслуги перед Отчеством" I степени — 1 человек, "За заслуги перед Отечеством" II степени — 16 человек, "Луки Крымского" — 13 человек, "Родительская слава" — 24 человека, "Мать-героиня" — 1 человек, "За труды в культуре и искусстве" — 1 человек, Орден Мужества — 3 человека.