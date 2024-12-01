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Около ста жителей Тюменской области наградил Владимир Путин в 2024 году

Общество, 11:25 29 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Порядка ста жителей Тюменской области наградил медалями, почетными званиями и грамотами президент России Владимир Путин в 2024 году. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В их числе медалями "За заслуги перед Отчеством" I степени — 1 человек, "За заслуги перед Отечеством" II степени — 16 человек, "Луки Крымского" — 13 человек, "Родительская слава" — 24 человека, "Мать-героиня" — 1 человек, "За труды в культуре и искусстве" — 1 человек, Орден Мужества — 3 человека.

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# медали , награды

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