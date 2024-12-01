Позаботиться о пожилых родственниках в праздники призывают врачи Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Позаботиться о пожилых родственниках в праздники призывают врачи жителей Тюменской области. Новый год и Рождество – самое время для семейных встреч и положительных эмоций, что особенно важно пожилым людям, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Участие можно выразить, убрав дом или украсив елку. Важно не исключать родителей из этого процесса. Возможно, они с радостью помогут поставить небольшие украшения на столе, выбрать новогодние игрушки. Подумайте о безопасности прогулок. Это обеспечат нескользкая обувь и трость. Даже небольшие прогулки улучшают кровообращение и повышают настроение в хорошую погоду.

"Зрелый возраст – это не повод замыкаться в себе. Если есть возможность, то вместе с родителями, бабушками и дедушками примите участие в местных мероприятиях или клубах по интересам. Это не только отвлечёт их, да и вас, от повседневных забот, но и даст новые эмоции. Праздники — отличное время, чтобы собраться вместе, поделиться воспоминаниями и порадоваться компании друг друга", - отметила заведующий отделением медико-социальной помощи поликлиники №4 Максим Ермолов.

За новогодним столом стоит побеспокоиться о полезной для пожилых еде, обновить в аптечке средства для облегчения пищеварения, нормализации давления и снятия болей. В зрелом возрасте трудно сидеть за столом до утра. Поэтому пожилым людям после новогоднего ужина полезно подышать свежим воздухом, а затем отправиться спать.