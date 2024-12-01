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Дачники Тюменской области перечислили желаемые подарки

Общество, 12:39 30 декабря 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Желаемые подарки на праздники перечислили дачники Тюменской области. Если человек увлечен огородом, садом, то с большой радостью примет солидный набор семян овощей и цветов, пишет региональный филиал Россельхозцентра.

Оформить презент можно красивой упаковкой. При покупке подарка стоит обратить внимание на сроки годности.

"А если ваш друг заядлый цветовод, есть повод обновить домашнюю оранжерею и подарить новое комнатное растение. Зеленые питомцы помогают садоводу утолить дачный голод зимой и заряжают энергией", - уточнили агрономы ведомства.

Незаменимым подарком для зимнего огорода на подоконнике станет фитолампа. Световой прибор обеспечит рассаду полезным красно-синим спектром излучения и поможет огороднику в конце сезона получить отменный урожай.

Также в топе желаемого дачниками оборудования вошел опрыскиватель. Можно купить, как на аккумуляторе, так и бюджетную версию – на помпе, пишет "Мегатюмень".

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# Новый год , Россельхозцентр

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