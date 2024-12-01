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Тюменцам дали рекомендации по безопасному использованию фейерверков

Общество, 16:01 30 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О мерах безопасности в новогодние праздники напоминают жителям региона тюменские спасатели. Рекомендациями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Александра Гаврилова.

Тюменцам рекомендуют покупать только сертифицированную пиротехнику. Использовать фейерверки необходимо строго по инструкции, запускать их на открытой местности, вдали от людей, зданий, деревьев, линий электропередач. Нужно соблюдать расстояние от горящей петарды или фейерверка 5-10 метров, не использовать товар в состоянии опьянения. Хранить пиротехнику необходимо в сухом месте, вдали от источников огня.

Добавим, что сотрудники МЧС России проверяют места реализации и хранения пиротехники. Целью таких мероприятий является пресечение фактов продажи товаров, которые не соответствует установленным требованиям, а так же профилактика нарушений требований пожарной безопасности в местах ее реализации.

Отметим, по данным ведомства в 2024 году пожаров из-за пиротехники не было зарегистрировано.

Юлия Божок

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# детская безопасность , Новый год , фейерверк

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