Каникулы с пользой: три интересных экскурсии по новогодней Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три интересных экскурсии по новогодней Тюмени помогут разнообразить отдых на новогодних праздниках.

Если вы давно хотели прокатиться на двухэтажном автобусе по Тюмени – праздничная неделя идеальна для этого. С 3 по 8 января экскурсия "От острога до столицы" проходит ежедневно, в 12 час. и 14 час. 30 минут. Продолжительность каждой - от 90 до 120 минут. Автобус стартует от музея на ул. Советская, 63. Билеты необходимо приобретать заранее на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Выбрать можно первый или второй этаж. В этом путешествии вы побываете во всех туристических местах Тюмени и прогуляетесь по Площади Борцов революции и Свято-Троицкого мужского монастыря.

А можно посетить дегустационную экскурсию на сыроварню "Сырник" в селе Луговом. За полтора часа вы узнаете о секретах приготовления сыра, познакомитесь с цехом и даже посетите подземное хранилище для созревания этого вкуснейшего продукта. После чего опробуете 15 сортов сыра. Туры будут проходить с 3 по 6 и 8 января. Необходима предварительная запись.

Для любителей животных все январские каникулы работает Дом-музей русских пород лошадей в эко-поселке под Тюменью "Дачи хюгге". Здесь можно побывать на уникальной экскурсии "От Орловского рысака до Конька-Горбунка", увидеть абсолютно все породы русских скакунов и послушать об истории русского коневодства.

Возрастное ограничение 4+.