В Тобольске проверили уборку снега в микрорайонах и на гостевых улицах

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Качество уборки снега с гостевых улиц проверили в Тобольске. Оценил состояние улично-дорожной сети глава города Петр Вагин с представителями подрядных организаций.

"Проверили состояние улично-дорожной сети, в том числе на гостевом маршруте и в подгорной части Тобольска, а также проезды в микрорайонах. Особое внимание уделили контейнерным площадкам, очистке бордюров и парковок, вывозу снега", - сообщила Петр Вагин в своем Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Он поручил усилить вывоз снега, особенно в проблемных местах, и подчеркнул, важно, чтобы остановки, переходы и тротуары были в порядке для удобства всех жителей.