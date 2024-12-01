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Автоспециалист объяснил, как справиться с запотеванием стекол в машине

Общество, 16:58 31 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воздействие теплого влажного воздуха внутри автомобиля и холодного снаружи, как правило, приводит к запотеванию стекол. Как избавиться от этого явления, тюменским автолюбителям рассказала маркетолог сети шинных и сервисных центров Елена Юденок.

Среди популярных методов борьбы - использование кондиционера. Он снизит влажность в салоне, и стекла станут чистыми. Также можно включить обогреватели заднего и переднего стекол, советует Елена.

Уменьшить запотевание помогут и специальные средства. Они наносятся на стекло и снижают образование конденсата.

Поможет и регулярное проветривание автомобиля, регулярная чистка стекол. Когда пыли и жира на окнах меньше, на них не задерживается влага, рассказала поделилась Елена Юденок с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

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# автолюбители , советы

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