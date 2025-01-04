  • 4 января 20254.01.2025суббота
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

Тюменские школьники учились оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и пожарах

Общество, 16:11 04 января 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники совместно с бригадой скорой помощи оказывали медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях и задымлениях и электротравмах. Этот увлекательный квест был финальным этапом просветительского проекта "Спасти может каждый", который прошел в Тюменском государственном университете.

На первом этапе проекта были обучены и подготовлены для проведения мастер-классов 30 школьников из Тюмени. По итогам экзамена ребята продемонстрировали знания по оказанию помощи при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения у пострадавшего, а также навыки применения автоматического наружного дефибриллятора, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

На втором этапе проекта волонтеры из числа студентов и школьников обучили действиям при девяти основных состояниях, требующих оказания первой помощи. Мастер-классы проводились с применением специальных манекенов, дефибриллятора, перевязочных материалов, жгутов, шин, аптечек.

На заключительном этапе участники проекта посетили профориентационные мероприятия - экскурсии на станцию скорой медицинской помощи и симуляционный центр медицинского университета.

Дополнительно для участников квеста организовали мастер-классы по тушению пожара от команды Всероссийского корпуса спасателей и информационная площадка о деятельности поискового отряда "ЛизаАлерт".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# первая помощь , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 04.01.2025В Тюмени из роддома №2 выписали первую родившуюся в 2025 году новорожденную
16:43 04.01.2025Юных тюменцев познакомят с рождественскими традициями разных стран
16:11 04.01.2025Тюменские школьники учились оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и пожарах
15:51 04.01.2025Интерактивные игрушки из пожарных рукавов создают в тюменском зоопарке