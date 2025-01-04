Тюменские школьники учились оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и пожарах

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники совместно с бригадой скорой помощи оказывали медицинскую помощь при дорожно-транспортных происшествиях и задымлениях и электротравмах. Этот увлекательный квест был финальным этапом просветительского проекта "Спасти может каждый", который прошел в Тюменском государственном университете.

На первом этапе проекта были обучены и подготовлены для проведения мастер-классов 30 школьников из Тюмени. По итогам экзамена ребята продемонстрировали знания по оказанию помощи при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения у пострадавшего, а также навыки применения автоматического наружного дефибриллятора, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

На втором этапе проекта волонтеры из числа студентов и школьников обучили действиям при девяти основных состояниях, требующих оказания первой помощи. Мастер-классы проводились с применением специальных манекенов, дефибриллятора, перевязочных материалов, жгутов, шин, аптечек.

На заключительном этапе участники проекта посетили профориентационные мероприятия - экскурсии на станцию скорой медицинской помощи и симуляционный центр медицинского университета.

Дополнительно для участников квеста организовали мастер-классы по тушению пожара от команды Всероссийского корпуса спасателей и информационная площадка о деятельности поискового отряда "ЛизаАлерт".

Инна Пахомова