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Восемь пожаров потушили огнеборцы в Тюменской области в первый день года

Происшествия, 13:00 02 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь техногенных пожаров зарегистрировали в Тюменской области в первый день нового года.

В СНТ "Подъем" горела хозяйственная постройка. Огонь ликвидирован на площади 25 кв. м., обошлось без пострадавших.

Аналогичный случай произошел в Тюмени на ул. Поэта Габдуллы Тукая. Огнеборцы потушили пожар в хозяйственной постройке на площади 24 кв. м, пострадавших нет.

Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в д. Погорелка Абатского района. Пожар ликвидирован на площади 36 кв. м, никто не пострадал.

Во всех случаях причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На ликвидацию последствий ДТП за минувшие сутки пожарные привлекались 17 раз, шесть раз оказали разную помощь жителям.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , спасатели

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