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Роспотребнадзор напоминает тюменцам правила безопасности при катании на тюбинге

Общество, 14:12 02 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новогодние каникулы многие семьи выбирают активный отдых, в том числе катание на тюбингах. Как при этом обеспечить безопасность свою и детей, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Для этого нужно выбирать хорошо укатанную трассу с обозначенными границами, ограждениями и указателями движения. Горка при этом не должна быть ледяной. Для катания на тюбинге подходит умеренный склон с длинным и ровным спуском.

Риск травм поможет снизить защитный шлем. Одеваться при этом нужно по погоде, выбирать устойчивую и удобную обувь.

Взрослых специалисты призывают отказаться от алкоголя и внимательно следить за детьми. Даже во дворе ребенок должен всегда быть под присмотром - это снизит вероятность случайных травм.

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# безопасность , горка , Роспотребнадзор

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