Тюменские врачи спасли подростка с крупной опухолью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты Областной клинической больницы № 2 помогли 14-летнему юноше справиться с крупным новообразованием - остеомой.

Подросток обратился к врачу с сильными головными болями. Врач-онколог диагностировал у него опухоль в левой лобной пазухе размером 3 на 3 см. Новообразование уже начало разрушать переднюю лобную кость.

"Данная патология встретилась у ребенка впервые за 15 лет моей практики", - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ № 2 Сергей Кудымов.

Новообразование оказалось доброкачественным. Оториноларинголог ОКБ № 2 Евгений Овечкин выполнил иссечение при помощи эндоскопического оборудования, затем восстановил проходимость устья и произвел дренаж пазухи.

Уже в первые сутки юноша отметил отсутствие давящей головной боли, реабилитационный период протекал быстро. Сейчас пациент выписан домой с рекомендациями, сообщает пресс-служба областной больницы.