15 тюменцев привлекли к ответственности за пьяную езду за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортом в Тюменской области за минувшие сутки. Часть из них - рецидивисты пьяного вождения, сообщает госавтоинспекция.

Так, жители Голышманово сообщили в полицию о том, что на улице стоит автомобиль с работающим двигателем, а водитель спит в салоне в неестественной позе. Показания алкотестера составили 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, видео с камер наблюдения подтвердило, что в таким состоянии 34-летний мужчина управлял автомобилем. Ранее он уже был лишен права управления за пьяное вождение, теперь ему грозит уголовная ответственность и конфискация авто.

В п. Туртас Уватского района сотрудники ДПС остановили автомобиль "Москвич 3". Показания алкотестера у 33-летнего водителя составили 0,58 мл алкоголя на литр воздуха. Водитель пояснил, что был в гостях и праздновал покупку машины. В 2023 году мужчина был лишен права управления транспортом за пьяное вождение, поэтому радоваться обновке ему не придется: машину забрали на спецстоянку, а владельцу грозит уголовная ответственность.

В Ишиме автоинспекторы остановили автомобиль "Мазда 6", под управлением 44-летнего водителя. Показания алкотестера - 0.91 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил пиво на работе, а после поехал в магазин за фруктами ребенку. Права управления заботливый отец был лишен еще в августе 2024 года, теперь ему также предстоит ответить в суде и распрощаться с автомобилем.