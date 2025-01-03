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Для комфортных зимних прогулок тюменцам советуют одеваться, следуя правилу трех слоев

Общество, 15:47 03 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Для комфортных зимних прогулок тюменцам посоветовали одеваться, следуя правилу трех слоев. Прицип применим и для обуви.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Казанского федерального университета Айрат Киямов в беседе с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

По его словам, должен быть базовый слой. К нему относится термобелье, задача которого впитывать пот с поверхности кожи и быстро отводить его на внешнюю сторону материала для дальнейшего испарения. Затем идет утепляющий: одежда, которая удерживает тепло тела, не давая замерзнуть. Последним станет защитный: он спасает от внешней среды – ветра и осадков.

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# морозы , одежда

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