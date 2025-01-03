Для комфортных зимних прогулок тюменцам советуют одеваться, следуя правилу трех слоев
Общество, 15:47 03 января 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
Для комфортных зимних прогулок тюменцам посоветовали одеваться, следуя правилу трех слоев. Прицип применим и для обуви.
Об этом заявил ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Казанского федерального университета Айрат Киямов в беседе с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".
По его словам, должен быть базовый слой. К нему относится термобелье, задача которого впитывать пот с поверхности кожи и быстро отводить его на внешнюю сторону материала для дальнейшего испарения. Затем идет утепляющий: одежда, которая удерживает тепло тела, не давая замерзнуть. Последним станет защитный: он спасает от внешней среды – ветра и осадков.