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Тюменская военная медсестра стала участницей "Голубого огонька"

Общество, 16:47 03 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военная медсестра Мадина Исенова из Казанского района Тюменской области стала участницей новогоднего "Голубого огонька" на "России 1". Выпускница Ишимского медицинского колледжа Мадина Исенова в июле 2022 года добровольно отправилась служить по контракту в зоне СВО.

Сержант медицинской службы ассистировала военным хирургам более чем в 200 операциях, эвакуировала раненых, рассказал в своем Telegram-канале президент федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

В свои 24 года Мадина Исенова отмечена медалями "За заслуги в медицине", "Участник специальной военной операции" и другими наградами.

скриншот видео "России 1" | Фото: скриншот видео "России 1"

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# Казанский район , спецоперация

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