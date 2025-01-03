Тюменская военная медсестра стала участницей "Голубого огонька"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военная медсестра Мадина Исенова из Казанского района Тюменской области стала участницей новогоднего "Голубого огонька" на "России 1". Выпускница Ишимского медицинского колледжа Мадина Исенова в июле 2022 года добровольно отправилась служить по контракту в зоне СВО.

Сержант медицинской службы ассистировала военным хирургам более чем в 200 операциях, эвакуировала раненых, рассказал в своем Telegram-канале президент федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

В свои 24 года Мадина Исенова отмечена медалями "За заслуги в медицине", "Участник специальной военной операции" и другими наградами.