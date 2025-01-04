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Интерактивные игрушки из пожарных рукавов создают в тюменском зоопарке

Общество, 15:51 04 января 2025

комбинат «Свеза» | Фото: комбинат «Свеза»

Элементы для отдыха, игрушки и головоломки для животных создают сотрудники тюменского зоопарка из списанных пожарных рукавов, которые передал тюменский комбинат "Свеза". Рукава уже отслужили свой срок, но остаются достаточно прочными и эластичными. В мировой практике такие материалы часто используются для обогащения среды для животных, пишет "Вслух.ру".

Из пожарных рукавов можно изготовить, например, прочные качели для обезьян, лемуров и других обитателей. Крупным хищникам плетут лежанки и гамаки, создают сложные лабиринты, в которых прячут лакомства.

По словам специалиста по охране окружающей среды комбината "Свеза" в Тюмени Светланы Бочаровой, у пожарных рукавов есть важные преимущества: они очень прочные и выдерживают вес и когти крупного хищника. Кроме того, этот материал не боится воды, долго служит и безопасен для зверей.

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