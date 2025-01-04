Юных тюменцев познакомят с рождественскими традициями разных стран
Общество, 16:43 04 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
На игровую программу "Рождественские огни: праздник света и тепла" приглашает юных тюменцев областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева. Мероприятие будет проходить два дня – 5 и 10 января, сообщили в пресс-службе учреждения.
Юные читатели познакомятся с рождественскими традициями разных стран, а также узнают, какое значение для праздника имеют символы света и огня. После игровой программы ребята создадут поделку с рождественским символом.
Вход на мероприятия свободный. 5 января игровая программа начнется в 14 часов, регистрация по ссылке. 10 января ребят ждут в 16 часов, регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение 6+