Юных тюменцев познакомят с рождественскими традициями разных стран

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На игровую программу "Рождественские огни: праздник света и тепла" приглашает юных тюменцев областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева. Мероприятие будет проходить два дня – 5 и 10 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Юные читатели познакомятся с рождественскими традициями разных стран, а также узнают, какое значение для праздника имеют символы света и огня. После игровой программы ребята создадут поделку с рождественским символом.

Вход на мероприятия свободный. 5 января игровая программа начнется в 14 часов, регистрация по ссылке. 10 января ребят ждут в 16 часов, регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение 6+