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Тюменский "Рубин" продолжит сезон ВХЛ в каникулы

Спорт, 08:52 05 января 2025

ХК "Рубин" (архив) | Фото: ХК "Рубин" (архив)

Сезон ВХЛ продолжит тюменский хоккейный клуб "Рубин" в каникулы. Стартует он с домашней серии, соперниками выступят столичные клубы.

Сначала предстоят поединки с командами из Санкт-Петербурга: 6 января со "СКА-Невой", 8 января – с "Динамо СПб". 10 и 12 января на тюменский лед выйдут клубы из Москвы: "Звезда" и "Юнисон-Москва" соответственно. В выходные матчи начнутся в 17 часов по местному времени, в будни – в 19 часов.

Отметим, "Рубин" достаточно успешно выступал в 2024 году, сохраняя позиции в первой десятке турнирной таблицы. В ходе чемпионата тюменцы выиграли самовар из Тулы на матче "Русской классики" с местным "АКМ".

Регулярный чемпионат продлится до 18 марта. С 22 марта 16 сильнейших команд в плей-офф продолжат борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России, пишет Вслух.ру.

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