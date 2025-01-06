Около 25 фильмов сняли тюменцы за 2024 год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги работы тюменского киносообщества подвели в "Центре развития цифрового капитала". Всего за 2024 год тюменцы сняли около 25 фильмов.

"Год выдался насыщенным для комьюнити. Кажется, каждую неделю у нас были новости или о премьере ленты, или о новой награде. Вышло около 25 фильмов, среди которых — короткий и полный метр, документальное и игровое кино. Как и в прошлом году, в 2024 году лента тюменской команды была в широком прокате", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер контента "Центра развития цифрового капитала" Марина Климович.

Так, в конце октября тюменцам презентовали историю о дружбе криминального авторитета и детдомовского мальчишки "Юрка". Ленту показали в более 100 кинотеатрах России. В Тобольске завершились съемки исторического сериала "Романовы: преданность и предательство". В эфире его покажут в конце 2025 года.

Документально-художественный сериал "Тюмень — северный край" получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив в размере 5 млн рублей. Также ленты "Деревня проклятых", "Незримое", "Не спеши", "Каравелла Крапивина" и другие удостоены различных российских и мировых наград.

В следующем году в Тюменской области будет снят фильм про акцию "Бессмертный полк". Проект решили приурочить к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Одним из главных достижений стало создание региональной кинокомиссии. Ее основные задачи — содействие работе создателей кинопродукции: помощь с поиском съемочных площадок, юридическое сопровождение, продюсирование отдельных проектов. Оператором работы выбрали ТАРКИ.

Кроме этого, в течение года проходили различные кинофестивали, в том числе "Ноль плюс" и "КинЗа". Подробнее о достижениях киносообщества можно почитать в группе "Тюменское кино" во ВКонтакте.

Виктория Макарова