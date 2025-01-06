Бесплатные маршруты будут организованы в Тюмени в рождественскую ночь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные маршруты будут организованы в Тюмени в рождественскую ночь. После церковной службы в ночь с 6 на 7 января верующие смогут вернуться домой на городском транспорте, сообщает администрация Тюмени.

Для этого будет организовано движение трёх автобусов вместимостью от 100 пассажиров и одного автобуса на 150 мест от Знаменского кафедрального собора по ул. Семакова, д. 13.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Проезд будет бесплатным.