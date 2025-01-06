Бесплатные маршруты будут организованы в Тюмени в рождественскую ночь
Общество, 13:18 06 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Бесплатные маршруты будут организованы в Тюмени в рождественскую ночь. После церковной службы в ночь с 6 на 7 января верующие смогут вернуться домой на городском транспорте, сообщает администрация Тюмени.
Для этого будет организовано движение трёх автобусов вместимостью от 100 пассажиров и одного автобуса на 150 мест от Знаменского кафедрального собора по ул. Семакова, д. 13.
| Фото: администрация Тюмени
Проезд будет бесплатным.