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Бесплатные маршруты будут организованы в Тюмени в рождественскую ночь

Общество, 13:18 06 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные маршруты будут организованы в Тюмени в рождественскую ночь. После церковной службы в ночь с 6 на 7 января верующие смогут вернуться домой на городском транспорте, сообщает администрация Тюмени.

Для этого будет организовано движение трёх автобусов вместимостью от 100 пассажиров и одного автобуса на 150 мест от Знаменского кафедрального собора по ул. Семакова, д. 13.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Проезд будет бесплатным.

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# автобусы , рождество

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