Увлекательные семейные квесты и экскурсии по городу разработала тюменка

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Проект "Легенды тюменских улиц" предлагает жителям города увлекательные семейные квесты и экскурсии, которые помогут глубже погрузиться в историю и культуру Тюмени. Инициатива тюменки Дарьи Шереметьевой получила поддержку на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".

"Я приняла решение участвовать в конкурсе "Моя идея", так как он предоставляет возможность получить не только обратную связь и поддержку, но и необходимые ресурсы и помощь для реализации своего проекта. Такие конкурсы, как "Моя идея", особенно значимы для молодых людей, которые только начинают свой путь в проектной деятельности. Они дают шанс проявить себя и воплотить в жизнь свои социально значимые идеи. Я обязательно буду участвовать в этом конкурсе в 2025 году", – рассказала Дарья.

Конкурс "Моя идея" проходил с 18 апреля по 25 декабря. Инициативные жители Тюмени и муниципальных образований Тюменской области подали 120 заявок, пишет Мегатюмень