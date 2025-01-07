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30 учреждений культуры отремонтировали в Тюменском районе

Общество, 15:17 07 января 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

30 учреждений культуры отремонтировали в Тюменском районе. В 2024 году на проведение текущих и косметических ремонтов направлено более 32 млн рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений — 66 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, ремонтные работы проведены в домах культуры, сельских клубах, детских школах искусств, музеях и зданиях библиотек.

Так, в Зырянском сельском клубе привели в нормативное состояние кровлю здания, гидроизоляцию фундамента, восстановили отмостки и усилили кирпичную кладку в местах образования трещин.

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