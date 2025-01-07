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Новогодний квест "Потерянные игрушки" пройдет в тюменском музее

Общество, 12:18 07 января 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Новогодний квест "Потерянные игрушки" пройдет в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени 8 января в 12 часов. Участникам предстоит увлекательное путешествие — отыскать елочные игрушки, которые спрятались в самых укромных уголках музея.

Выполняя интересные задания, ребята будут переходить к новым этапам квеста. В финале украсят главный символ Нового года, споют песню и загадают желание.

Подробности и запись по телефону: +7 (3452) 46-11-59.

Возрастное ограничение: 0+.

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# квесты , музеи

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