  • 10 января 202510.01.2025пятница
  • USD102,2911
    EUR105,0893
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменским студентам предлагают оплачиваемую стажировку в Минобрнауки России

Общество, 11:19 10 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в проекте "Стажер Минобрнауки России" продлится до 31 января. Это оплачиваемая работа. Участниками могут стать студенты вузов.

Организаторы приняли более полутора тысяч анкет от студентов. За предыдущие два сезона участниками проекта стали более 4 тыс. человек, 80 вошли в кадровый резерв, а 41 уже начал свою карьеру в министерстве.

"Мы ищем стажеров, обладающих высоким уровнем мотивации к служению людям, аналитическими навыками и стремлением к командной работе. Мы уверены, что свежие идеи и энергия молодежи помогут нам эффективно решать актуальные задачи в сфере науки и высшего образования. В этом году мы не ограничиваем регионы участников и приглашаем к участию всех студентов завершающих курсов и выпускников до 35 лет", — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минобрнауки , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 10.01.2025Тюменцы чаще других жителей Урала звонили на горячую линию Деду Морозу
12:25 10.01.2025Социальные организации Тюменской области - в числе лучших в России
12:14 10.01.2025649 спецмашин убирают снег в Тюмени
11:41 10.01.2025Почти 32 миллиона рублей поступило на счет "Победа" для помощи бойцам СВО