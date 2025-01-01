Тюменским студентам предлагают оплачиваемую стажировку в Минобрнауки России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в проекте "Стажер Минобрнауки России" продлится до 31 января. Это оплачиваемая работа. Участниками могут стать студенты вузов.

Организаторы приняли более полутора тысяч анкет от студентов. За предыдущие два сезона участниками проекта стали более 4 тыс. человек, 80 вошли в кадровый резерв, а 41 уже начал свою карьеру в министерстве.

"Мы ищем стажеров, обладающих высоким уровнем мотивации к служению людям, аналитическими навыками и стремлением к командной работе. Мы уверены, что свежие идеи и энергия молодежи помогут нам эффективно решать актуальные задачи в сфере науки и высшего образования. В этом году мы не ограничиваем регионы участников и приглашаем к участию всех студентов завершающих курсов и выпускников до 35 лет", — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте.