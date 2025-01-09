Владимир Ковин: доктрина продовольственной безопасности в Тюменской области реализована

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доктрина продовольственной безопасности в Тюменской области реализована. Об этом заявил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям областной думы Владимир Ковин, комментируя итоги работы комитета за 2024 год.

"Этой теме было посвящено заседание совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, - отметил он. - В течение двух дней депутаты посещали тюменские передовые сельхозпроизводства, обсуждали обеспечение продовольственной безопасности и в целом, развитие АПК".

Ковин акцентировал внимание на выездных заседаниях комитета в 2024 году. В Упоровском районе на примере одного из крупнейших предприятий – "Агрофирме "КРиММ" обсудили состояние и динамику плодородия пахотных земель. Также депутаты посетили Сладковский район, где прошло заседание рабочей группы по вопросам развития рыбохозяйственной деятельности. В ходе поездки отметили эффективность работы товарного рыбоводческого хозяйства по использованию водных биологических ресурсов озер в производственной деятельности, их сохранению и развитию, сообщает пресс-служба облдумы.

"Необходимо продолжить системную работу по совершенствованию региональной нормативной правовой базы, осуществлять контроль за исполнением законов и госпрограмм в сфере обеспечения плодородия земель сельхозназначения", - подчеркнул глава аграрного комитета.

Владимир Ковин напомнил, что в прошлом году был собран хороший урожай - без малого 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Мы полностью обеспечиваем себя зерном, покрываем внутреннюю потребность. Высокая урожайность по картофелю и овощам открытого грунта. Более двухсот тысяч тонн картофеля, и это без учета ЛПХ. Стоит отметить, они производят картофеля и овощей больше, чем некоторые сельхозпредприятия.

"Главное – не останавливаться на достигнутом, наращивать темпы развития", - подчеркнул депутат.

По словам Владимир Ковина, в течение 2024 года парламентарии вносили изменения в законы, одна из таких поправок коснулась многодетных семей и участников СВО. "Была введена новая льгота для многодетных семей и участников специальной военной операции и семей погибших участников СВО – теперь по согласию предоставляется социальная выплата взамен бесплатного участка. Этой льготой могут воспользоваться военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (войска национальной гвардии РФ). Лица, проходящие (проходившие) службу в войсках нацгвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий. Также участок смогут получить члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО", - уточнил Владимир Ковин.