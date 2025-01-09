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Юного жителя Тюменской области привлекли к ответственности за езду без водительских прав

Происшествия, 16:38 09 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего жителя Тюменской области привлекли к административной ответственности за езду без водительского удостоверения и за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков. Нарушителя на машине Lada остановили в п. Туртас, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Молодой человек пояснил, что его несовершеннолетний друг, собственник машины, попросил перегнать ее из одного гаража в другой, номера сняли с машины, чтобы не привлекать внимание.

Машину переместили на специализированную стоянку. Информации о нарушении ПДД подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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