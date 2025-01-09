Инна Лосева: нормативы проектирования электросетей в СНТ и в ближайшее время будут приняты

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Нормативы проектирования электросетей в СНТ разрабатываются и в ближайшее время будут приняты в России. На обращение Тюменской областной думы к министру энергетики РФ Сергею Цивилеву по вопросу электроснабжения домов, построенных на участках в садовых товариществах, получен конструктивный ответ. Об этом заявила председатель комитета по экономической политике и природопользованию облдумы Инна Лосева, подводя итоги работы комитета в 2024 году.

"Сейчас объем мощности подключения, выделяемой на один участок в СНТ электроснабжающей организацией, небольшой, как правило, около 1,2 киловатта на один участок, а требуется до 10 кВт и более. Из министерства получен ответ, что нормативы проектирования электросетей уже разрабатываются и в ближайшее время будут приняты", - подчеркнула она.

Всего в течение 2024 года комитетом по экономической политике и природопользованию областной думы проведено 15 заседаний, подготовлено 22 законопроекта. Большинство из них было направлено на создание правовых условий для экономического развития региона, стимулирование роста доходов населения и предприятий, сообщает пресс-служба облдумы.

"Один из важнейших региональных законов направлен на развитие креативных индустрий в Тюменской области и оказание субъектам предпринимательской деятельности необходимых мер господдержки, - пояснила Инна Лосева. - Мы продолжили работу по теме так называемых "наливаек". Приняли поправки в областной закон о регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающиеся дополнительных ограничений по времени работы таких заведений, расположенных в многоквартирных домах. С 2019 года у нас действует закон об ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков. В ноябре этого года мы внесли поправки, запрещающие продажу энергетиков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для осуществления деятельности в области культуры, а не только в организациях спорта и образования".

Она также напомнила, что Тюменская область занимает второе место по вводу жилья на душу населения среди российских регионов. "Наша общая задача – не сдавать позиции, развиваться и дальше. Чтобы обсудить сложившиеся тенденции жилищного строительства, выявить направления развития, опирающиеся на профессиональный анализ перспектив рынка жилья в нашем регионе, провели круглый стол "Итоги и перспективы развития жилищного строительства – 2024", где собрали вместе тех, кто строит и тех, кто реализует жилье. Актуальные вопросы поднимались и в ходе заседания круглого стола "Формы господдержки предприятий промышленности, малого и среднего предпринимательства. Проблемы и перспективы". Представители власти и бизнеса обсудили, как преодолевать влияние санкций, решать проблемы недостатка квалифицированных кадров, высокотехнологичного оборудования, высокой стоимости кредитных ресурсов, трудности с поставками сырья, комплектующих и ряд других вопросов", - отметила Лосева.

По словам Инны Лосевой, все меры, предпринимаемые губернатором, депутатским корпусом и, самое главное, населением Тюменской области, направленные на поддержание стабильности и сохранение темпов развития региона, позволили территории оставаться лидером в федеральных рейтингах.

"По данным за 2023 год область вышла на первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов, III место в рейтинге качества жизни. Глава государства на Международной конференции по искусственному интеллекту отметил, что регион вошел в число лауреатов национальной премии в области искусственного интеллекта за 2024 год", - рассказала Инна Лосева.