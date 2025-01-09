29 технологических нарушений на сетях устранили дежурные бригады СУЭНКО
Общество, 15:32 09 января 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
29 краткосрочных технологических нарушений на электрических сетях произошло в Тюменской c 30 декабря по 8 января. Все нарушения оперативно устранили дежурные бригады СУЭНКО.
К нештатным ситуациям была готова 91 бригада: это 346 энергетиков и 142 единицы техники, включая автогидроподъемники, вездеходы, бурильно-крановые машины.
В праздничные дни плановые работы на сетях с ограничением электроснабжения потребителей не проводились. Системных аварий и массовых технологических нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба компании.