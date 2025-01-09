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29  технологических нарушений на сетях устранили дежурные бригады СУЭНКО

Общество, 15:32 09 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

29 краткосрочных технологических нарушений на электрических сетях произошло в Тюменской c 30 декабря по 8 января. Все нарушения оперативно устранили дежурные бригады СУЭНКО.

К нештатным ситуациям была готова 91 бригада: это 346 энергетиков и 142 единицы техники, включая автогидроподъемники, вездеходы, бурильно-крановые машины.

В праздничные дни плановые работы на сетях с ограничением электроснабжения потребителей не проводились. Системных аварий и массовых технологических нарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба компании.

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