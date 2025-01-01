В "Ребячьей республике" провели смену, посвященную Году защитника Отечества и Году героев

| Фото: "Ребячья республика" | Фото: "Ребячья республика"

Смену, посвященную Году защитника Отечества и Году героев, провели в лагере "Ребячья республика" под Тюменью в зимние каникулы. Отдохнуть и поучаствовать в мероприятиях смогли 690 детей из Ямала и Югры, Тюмени и Тобольска, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В ходе программы "Мост Победы: Истоки и традиции" подростки изучили историю через игры и творчество. Они познакомились с традициями праздников военных лет и современными видами искусства. В центре сюжета история с найденным дневником с воспоминаниями о Новом годе в военное время. Эта линия объединила все мероприятия смены.

А в проекте "Дневник нашего поколения" дети научились фиксировать свои впечатления от знакомства с современными деятелями искусства и культурными традициями. Это будет их вдохновлять в творчестве и самовыражении.

Отметим, что все смены в "Ребячьей республике" в 2025 г. объединены общей концепцией "Ребячья республика: Мосты Победы — связь поколений".