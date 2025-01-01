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Портативное оборудование ИВЛ поступило в больницу села Ярково

Общество, 08:47 11 января 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Портативный аппарат искусственной вентиляции легких появился в областной больнице №24 села Ярково. Его используют при транспортировке пациента в палату пробуждения после операции, сообщает региональный департамент здравоохранения.

С момента поступления аппарата ИВЛ в больнице было проведено около 70 операций, после каждой из которых используется новое портативное оборудование. Медицинское оборудование экспертного класса универсально, благодаря различным вариантам вентиляции легких: в принудительном и вспомогательном режимах, при сохраненном самостоятельном дыхании, по инвазивной и неинвазивной методике, с управлением по давлению и объему.

"Аппарат ИВЛ стал незаменимым помощником для специалистов. Мы используем его и для работы в оперблоке, и при транспортировке пациента в палату пробуждения после операции, и в тех случаях, когда пациентам из других отделений требуется срочное подключение к искусственной вентиляции легких по показаниям" - рассказала медицинская сестра-анестезист Тамара Кузнецова.

Аппарат ИВЛ приобретен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в начале 2024 года.

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# здравоохранение , Ярково

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