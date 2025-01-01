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В Тюменском медуниверситете создадут руководство по коррекции сна у работающих студентов

Общество, 17:47 11 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практическое руководство по коррекции сна и пищевого поведения у работающих студентов создадут в Тюменском медуниверситете. Работа ведется в рамках проекта "Персонализированная хронодиагностика нарушений сна и пищевого поведения, связанных со сменной работой у студентов медицинских специальностей, и пути их коррекции". На его реализацию группа студентов 5–6 курсов и ординатуры вуза выиграла грант всероссийского Союза охраны психического здоровья, пишет "Тюменская область сегодня".

Авторы проекта уже провели анкетирование 125 студентов третьих-шестых курсов, а также ординаторов и аспирантов. Проанализировано качество сна и эффекты от этого у студентов, работающих в ночные смены.

"Практическое руководство положительно повлияет на здоровье студентов, повысит работоспособность и стрессоустойчивость", – пояснила лидер проекта, ординатор второго года обучения по специальности "Психиатрия" Дарья Галкина.

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