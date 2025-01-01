Передвижную библиотеку посетили более 500 жителей Краснодонского района

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 500 жителей Краснодонского района посетили "читающий автобус" за полгода его работы. Книговыдача составила почти тысячу книг и журналов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Передвижная библиотека работает в поселке Новосветловка Краснодонского района почти полгода. Благодаря проекту организуются книжно-иллюстративные выставки, культурно-массовые и просветительские мероприятия. Создано 13 маршрутов библиобуса, которые охватывают 28 населенных пунктов. Работает библиобус и с образовательными учреждениями. Для детей проводят викторины, игры, обзоры детской литературы.

Комплекс информационно-библиографического обслуживания ранее передела Тюменская область по инициативе губернатора Александра Моора в рамках проекта "Читающий автобус".

В 2025 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет реализован проект театр на колесах "Сказочный рейс".