Почти 100 тысяч человек посетили тюменские катки в новогодние праздники

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Почти 100 тысяч жителей и гостей Тюмени посетили городские катки в праздничные выходные. Лидером по посещаемости стала площадка "Сердце Тюмени", где побывали почти 45 тысяч человек. На "Улётном катке" на Цветном бульваре с 20 декабря активно отдохнули 35 тысяч человек.

Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Он отметил, что ледовая площадка на набережной за праздники собрала более 15 тысяч любителей активного зимнего досуга. Востребованным оказался и каток на "Прибое", где побывали свыше 1,5 тыс. посетителей.

"Эти дни были наполнены мастер-классами и праздничными программами. В Тюмени впервые отметили Всероссийский день фигурного катания. Особую благодарность хочется выразить всем организаторам мероприятий, инструкторам и тем, кто неустанно трудился на площадках, создавая атмосферу праздника. Отдельное спасибо тем, кто заботливо заливал лёд, обеспечивая идеальные условия для катания", - написал глава Тюмени.