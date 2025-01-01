Одежду с элементами костюмов сибирских татар показали в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Показ одежды с элементами национальных традиционных костюмов сибирских татар прошел в центре татарской культуры Тюмени 12 января. Событие “Этномода. Из прошлого в настоящее” собрало рукодельниц-членов клуба “Корама” и заинтересованных в продвижении этнической моды.

Такое мероприятие состоялось в центре татарской культуры впервые и собрало массу гостей. Важность события подчеркнул директор учреждения Мансур Кабиров. По его словам, мастерицы продвигают этномоду в регионе, знакомят горожан с национальными традициями.

“Этномода. Из прошлого в настоящее” – завершающий этап работы клуба “Корама”, действующего при Национально-культурной автономии сибирских татар Тюменской области. Рукодельницы будут развивать это направление дальше.

Весной 2025 года клубу, объединяющему мастериц из разных районов области, исполнится пять лет. Общаются творцы в своем чате, где делятся друг с другом советами, рекомендациями. Рукодельницы занимаются в помещении центра татарской культуры, расстояние до областного центра не останавливает жительниц муниципалитетов.

“У нас масса разных проектов. Выставки будем проводить практически каждый месяц. Подобный показ мод планируем проводить каждый год, вовлекать в него больше участников. Наши двери открыты для всех, у нас занимаются не только татары, но и русские”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” председатель Национально-культурной автономии сибирских татар Тюменской области Фаусия Марганова.

На сцене показали одежду, разработанную модельерами разных возрастов. Все началось с показа детских нарядов. Руководитель клуба рукоделия “Корама”, народный модельер, дизайнер Гульбану Аминова, проживающая в дер. Мотуши Ярковского района презентовала три сценических костюма для выступления. Один из нарядов получил название “Аленький цветочек”. Это было яркое розовое платье из габардина, похожее на распустившийся в саду цветок. Его летящий силуэт и пышные воланы на рукавах напоминают лепестки роз. В комплекте – яркий жилет, нагрудник и калфак, расшитый бусинами и пайетками. Активно заниматься рукоделием Гульбану Аминова начала с 40 лет, участвуя с младшей дочерью в выставках. В 2019 году она прошла курсы профессионального портного по пошиву одежды и “Азбуки предпринимательства”. Сейчас Гульбану владеет всеми видами рукоделия.

Самый юный модельер-дизайнер – 12-летняя Джамиля Халиуллина – приехала на показ из с. Ембаево Тюменского района. Девочка родилась в творческой семье. Папа – мастер на все руки, мама – художница, а бабушка – участница всевозможных конкурсов рукоделия. В центре татарской культуры Джамиля представила комплект “Тюльпан” для девочки-подростка. Это тюбетейка, изю, сумочка для телефона, сшитые из джинсовой ткани. Элементы украшены там бурным швом и бусинами. На куртке можно было увидеть узоры и татарские слова.

Созданием одежды с элементами национальных традиционных костюмов сибирских татар интересуется не только представители этой национальности. Светлана Степаненко из дер. Якуши Тюменского района. В августе 2024 года она познакомилась с основателем клуба “Корама” и решила создать свою коллекцию сценических нарядов. У мастерицы сложился свой неповторимый стиль. В Тюмень она привезла платье “Ягода-малинка”, символизирующее беззаботное счастливое детство.

Коллекции представили десять модельеров. Оценивало наряды компетентное жюри. Это хранитель фонда Ембаевского сельского музея, краевед Нэля Файзуллина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры искусства Тюменского государственного университета Ольга Бакиева, кандидат филологических наук, член совета НКА сибирских татар Тюменской области, член союза сибирско-татарских писателей Максим Сагидуллин.

Инна Пахомова